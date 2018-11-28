美指不大可能緩加關稅 ﻿習特會﻿﻿料在G20峰會舉行﻿

國家主席習近平昨展開對西班牙、阿根廷、巴拿馬及葡萄牙四國的國事訪問，其後會出席二十國集團領導人峰會，外界關注「習特會」會否化解中美貿易戰。而美國總統特朗普指不大可能會接受中國暫緩提高關稅的要求，預料明年一月起會將二千億美元中國貨的關稅，由目前一成增至兩成半。



國家主席習近平昨天上午乘坐專機離開北京，應邀請對西班牙、阿根廷、巴拿馬及葡萄牙四國進行國事訪問，習近平亦應阿根廷總統馬克里邀請，出席當地舉行的二十國集團領導人第十三次峰會，預料將會見美國總統特朗普。同行的還有主席夫人彭麗媛，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪等。



習近平首站停留西班牙進行國事訪問之際，於西班牙《阿貝賽報》發表題為《闊步邁進新時代，攜手共創新輝煌》的署名文章。文中指他出訪的一個主要任務是與「往訪國家以及世界主要經濟體領導人一起探討加強國際社會團結」，完善全球治理，發展夥伴關係，深化友好合作，促進世界和平穩定和發展繁榮。



習近平之後會轉到阿根廷布宜諾斯艾利斯出席二十國集團峰會，預料會與美國總統特朗普舉行雙邊會談，外界都視「習特會」為焦點，化解中美貿易戰。而據《華爾街日報》，美國總統特朗普指，形容自己「不大可能」會接受中國暫緩提高關稅的要求，並預料明年一月起，會將二千億美元中國貨的關稅，由目前一成增加至兩成半。他強調在貿易上，中國必須公平對待美國，開放市場。



另外，國務院總理李克強昨上午於中南海紫光閣會見英國前首相卡梅倫，李克強指出，英國同歐盟就脫歐談判達成協定備受關注，而英國和歐盟都是中國的重要合作夥伴。







