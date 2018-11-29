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張家口危險品貨車爆炸22死

2018-11-29 列印
　　張家口市發生的爆炸事故，有關部門現場搜救確認已造成最少二十二人死亡，二十二人受傷。經初步調查，原因是運載氣體燃料乙炔的大貨車爆炸，引起了化工廠周邊車輛連環爆炸燃燒，致死傷嚴重。

　　爆炸發生在昨日零時四十一分，事發於橋東區河北盛華化工有限公司附近，運輸貨車在進入海珀爾公司廠區時中發生爆炸，爆炸燃燒影響到了海珀爾公司廠區和盛華公司大門周邊，並波及停在路邊的三十八輛輛大型貨車、小型車十二輛，多輛車只燒剩支架。盛華公司廠區目前處於正常工作狀態。事故發生後，張家口市消防支隊派出大批人員、車輛設備參與救援。

　　爆炸和火災還造成一條高壓線受損，該條線路早前供電的用戶有二十二戶。目前電力部門派員搶修。

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