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中國西班牙聯合聲明　指「一帶一路」促全球合作

2018-11-30 列印
　　正在對西班牙首都馬德里國事訪問的國家主席習近平，與西班牙簽署十八項合作協議，並於前日發表聯合聲明，雙方重申反對保護主義和單邊主義，推動市場開放。西班牙亦重申堅持一個中國原則。

　　聲明指出，雙方認為「一帶一路」倡議是促進全球合作的重要方案，願充份發揮「一帶一路」這個互聯互通平台的潛力，加強市場的交流及合作。雙方又一致同意繼續加強政治對話，鞏固雙邊關係的互信基礎。

　　雙方重申有必要維護多邊貿易規則，會致力建構符合世貿組織規則，並開放、平衡和包容的全球經濟。又將共同努力，利用中國—歐盟世貿組織改革聯合工作組平台，制定推動世貿組織與時俱進的有效改革戰略。

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