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美國參議員促查

2018-11-30 列印
中興涉違規指控

　　民主黨參議員荷倫（Chris Van Hollen）和共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio），將要求美國國務卿、財政部和商務部確定，中興通訊是否與美國制裁令中列舉的個人合作，非法使用美國生產的部件，幫助委內瑞拉政府採取無視民主程序或人權的行動。據兩名參議員的助手透露，該信前日遞交給內閣官員。

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