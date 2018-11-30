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美艦通過台灣海峽

2018-11-30 列印
艦隊指符合國際法

　　台灣國防部前日指美國海軍兩艘軍艦當天上午從台灣東北部海域進入台灣海峽向西南航行，於晚間離開台灣海峽，並表示是次屬例行性通過，國防部依規定均全程掌握、應對。

　　根據國防部公開披露的訊息，這已是美國軍艦今年第三度通過台灣海峽。兩艘軍艦是分別是驅逐艦與補給艦。七月七日第一次通過海峽為兩艘驅逐艦，第二次則是十月二日，驅逐艦及巡洋艦各一艘。

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