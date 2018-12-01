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美傳嚴限中國留學生　 高精尖研究生簽證減至一年

2018-12-01 列印
　　美國官員與國會消息人士透露，特朗普政府考慮對中國留美學生展開新的背景調查與實施其他限制，包括檢查學生手機記錄，查閱他們在社交媒體平台的個人帳戶等，以調查是否有可疑，是否和政府組織有關。而今年六月，美國國務院將攻讀航空學、機械人學與先進製造領域的中國研究生簽證效期從五年縮減至一年。美國官員說，此舉目的是要降低刺探與竊取攸關國家安全領域知識產權的風險。

　　白宮不願對正在審查的新學生限制置評，國務院官員說指會協助確保獲得美國簽證者都是合適的。中國政府一再堅稱，華府因為政治因素誇大問題。中國駐美大使崔天凱稱這些指控毫無根據且「非常不得體」及對學生不公平。

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