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台放寬內地客存款要求 限每年總停留120天

2018-12-01 列印
　　內政部為促進觀光產業正常發展，及維持兩岸旅遊品質及秩序，修正內地居民赴台觀光的許可辦法，包括放寬存款條件，由二十萬元新台幣調低至十萬元。同時，增加陸客持有美國、加拿大、英國、日本、澳洲、紐西蘭、韓國及歐盟等國家的有效簽證，可取代財力證明。

　　但同時指出，過去曾發現申請來台觀光，卻從事打工或其他非觀光的行為，為維持兩岸旅遊品質及秩序，這次在修正草案也增訂陸客來台觀光每年總停留期間不得超過一百二十天的規定。

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