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學校冬運會變金庸群英會

2018-12-03 列印
        著名武俠小說作家金庸十月底逝世，享年九十四歲，其創作的十五部武俠巨著，讀者遍及全球。雲南保山學院日前舉行的冬運會開幕禮，上演了金庸群雄大會，向這位一代武俠小說大師致敬。

        該場與別不同的冬運會開幕禮，場上並非穿上運動服的學生，個個大有來頭，全部都是金庸筆下的大俠，包括楊過、小龍女、黃蓉、郭靖、周芷若、張無忌、韋小寶，還有神鵰等，猶如武林大會。

　　開幕禮開始，《笑傲江湖》《倚天屠龍記》《鹿鼎記》《神鵰俠侶》等角色均打正旗號出場，位位大俠在歌曲襯托下大耍功夫。

　　保山學院珠寶學院院長祝立業表示，活動的創意構思全是珠寶學院共同努力的結果，所有道具及服裝，均由學生們自行製作完成。
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