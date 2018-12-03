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故宮角樓咖啡廳正式營業

2018-12-03 列印
　　故宮博物院角樓咖啡上周六正式開業，咖啡廳的外觀和故宮融為一體，門頭懸掛中英文雙語牌匾「故宮角樓咖啡 Corner Tower Cafe」。角樓咖啡位於故宮神武門（後門）外，遊客毋須「入宮」都可以品嚐咖啡。

　　據梨視頻報道，咖啡廳陳設基本都是中式風格的隔扇、灰磚、木椅，最醒目的裝飾是知名展品《千里江山圖》的複製品，壁紙、屏風，房樑上搭着的輕縵也是這幅名作。咖啡杯的外觀也是金紅相映，紅色隔熱圈上還有太和殿的圖案。店員介紹，店內的裝飾還會隨著故宮展覽而做出相應變化。熱門產品包括「康熙最愛朱古力」、「三千佳麗奶茶」及「佛手香茗」，一名女顧客表示：「（咖啡店）挺有感覺的……很幽靜，環境也很好。」
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