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首對海外大熊貓龍鳳胎歸華

2018-12-06 列印
　　在奧地利出生的龍鳳胎「福伴」與「福鳳」順利回到中國大熊貓保護研究中心。作為全球熊貓種群首對海外回歸大熊貓雙胞胎，很多熊貓「粉絲」更專程到來迎接牠們。

　　大熊貓「福鳳」與「福伴」於十二月二日從奧地利維也納出發，於隔日抵達成都雙流機場。中國大熊貓保護研究中心派出獸醫和飼養員前往機場迎接。今晨八點左右，運送「福鳳」、「福伴」的車輛已到達研究中心神樹坪基地。

　　接下來的一個月，兩隻大熊貓將在神樹坪基地完成隔離檢疫，保護研究中心也安排了經驗豐富的飼養師和獸醫負責其日常飼養及健康管理。

　　

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