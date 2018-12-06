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習近平訪葡達共識促一帶一路合作

2018-12-06 列印
　　正在葡萄牙訪問的國家主席習近平，與葡萄牙總統德索薩舉行會談。兩國元首一致同意，以中葡建交四十周年為新的歷史起點，推動友好合作以取新成果，譜寫中葡關係發展的嶄新篇章。

　　習近平表示，雙方要加強多邊協調，共同維護多邊主義和自由貿易；又認為雙方要加強「一帶一路」的框架合作，擴大雙邊貿易往來，加強教育、廣播影視等領域交流。

　　德索薩則表示，歡迎中國企業擴大對葡萄牙的投資，葡萄牙會全力支持「一帶一路」倡議。 中葡在許多國際問題上的立場相近﹕支持多邊主義、反對單邊主義、支持自由貿易、反對保護主義等。葡萄牙支持加強中歐關係，盼繼續深化葡語國家與中國的合作。

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