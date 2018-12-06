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黑龍江出現極寒天氣錄零下41.1℃

2018-12-06 列印
　　受強冷空氣影響，黑龍江省出現「極寒」天氣。全省寒潮預警等級升級為橙色。前天漠河市勁濤鎮更錄得零下四十一點一度的溫度。

　　黑龍江省十二月初出現罕見的「小陽春」暖天氣以及降雨，但在強冷氣流的衝擊下，氣溫馬上被逆轉。黑龍江省氣象局將寒潮預警藍色信號升級至橙色信號，個別地方市更發佈最高級別的寒潮預警紅色信號。

　　周一早上至翌日早上八時，全省大部份地區降溫幅度超過十二度，其中大興安嶺北部、黑河北部、伊春北部的降溫幅度更超過二十度。大興安嶺北部地區最低氣溫維持在零下三十五度以下，漠河市勁濤鎮則出現零下四十一點一度的「極寒」天氣，空氣中更出現「冰晶」。

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