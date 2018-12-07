雲達不來梅鋒將大迫勇也早前曾被貶為後備，幸知恥近乎勇，上仗德甲復任正選即入一球。雖然該隊主場仍不敵拜仁慕尼黑，不過這名日本國腳矢言要領軍中止連續五輪不勝頹勢，周五聯賽留守地頭勢加把勁，預料可助球隊打敗作客蟲杜塞爾多夫，推介主勝。 （Now670台、FOX+周六凌晨3:30直播） 今季由科隆轉投不來梅的大迫勇也，九月起連續六場有份上陣的德甲食白果，結果正選席位不保，去月初兩場聯賽均只列後備。不過，此子沒有氣餒，該隊教練科費特透露他積極裝備自己：「他是一名前場多面手，只是體能方面有不足，但已很努力克服這個弱點。」 上場德甲主場鬥拜仁，科費特讓大迫勇也重返正選，後者也不負...

2018-12-07