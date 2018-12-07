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浙女策劃兒子失蹤　測試丈夫緊張度

2018-12-07 列印
　　浙江溫州樂清日前上演一單曲折離奇的男童失蹤案，十一歲男孩在巴士站下車後失蹤。警方接報後調查，網民亦在網上廣傳尋人消息，希望找到失蹤男童。不過在前日凌晨，當地警方公佈男童已於前晚安全尋回，而這次「男童失蹤五天的事件」竟是該男童母親故意製造的虛假事件。

　　事緣於上月三十日，十一歲男孩黃政豪在浙江溫州樂清一巴士站下車後失去蹤跡，警方接報後亦連夜調查走訪，家屬更一度五十萬人民幣尋人。網民亦不斷在網上廣傳尋人消息，希望找到失蹤男童。

　　不過事件發展至前日凌晨，警方查明指，男孩母親陳某因與丈夫存在感情糾紛，為測試丈夫對自己及兒子是否關心、重視，蓄意策劃製造了該起虛假警情。一場全民愛心接力尋找失蹤男孩的暖心行動，最終以一場「狼來了」的鬧劇收場。

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