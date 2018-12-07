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巴士丟爆炸物 川青年釀17傷

2018-12-07 列印
　　中國四川樂山市夾江縣一輛巴士周三（五日）突然爆炸，造成最少十七人受傷，無人身亡。

　　事發在五日下午約五時半，巴士駛至夾江縣時突然爆炸，隨即冒起大量濃煙，汽車玻璃亦被震碎，不少傷者流着血在路道等候救援。

　　有網上片段見到，事發前乘客正在上車，有不少老人家和小童，然後一名年輕男子手持一袋疑似爆炸物尾隨上車，並拿出火機將其燃點後扔入車廂，該袋物品隨即發出閃光並爆炸，現場瞬間煙霧瀰漫。十七名傷者送院治療後，現時情況穩定，無生命危險。

　　警方於深夜通報，指夾江縣順河鄉前進村一名四十四歲村民盧仕兵，有重大作案嫌疑，現正全力通緝。

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