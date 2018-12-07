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習近平結束外訪返回北京

2018-12-07 列印
　　國家主席習近平在結束對西班牙、阿根廷、巴拿馬、葡萄牙國事訪問，並出席二十國集團領導人第十三次峰會後返回北京。　

　　習近平在訪問葡萄牙期間與總理斯科塔簽訂十多項合作協議。而北韓外長則由昨日起訪問中國三日。

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