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道德委員會 「槍斃」九款遊戲

2018-12-08 列印
　　為加強對互聯網遊戲的監管，中央電視台昨日證實，網絡遊戲道德委員會近日已成立，首批評議了二十款有道德風險的網絡遊戲，其中九款不予批准，其餘十一款遊戲須修改。中央電視台昨報道，網絡遊戲道德委員會於近期成立，並對首批二十款存在道德風險的網絡遊戲進行了評議經對評議結果進行研究，網絡遊戲主管部門對十一款遊戲責成相關出版運營單位認真修改，消除道德風險；對九款遊戲作出不予批准的決定。



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