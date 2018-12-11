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回顧中國改革開放歷程 ﻿王岐山稱﻿﻿強權沒出路﻿

2018-12-11 列印
■王歧山出席從都國際論壇並致辭。新華社
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　　二○一八從都國際論壇昨天上午在廣州從化區開幕，主題是「改革開放與合作共贏」。國家副主席王歧山致辭，強調強權霸道、零和遊戲沒有出路，只有彼此尊重國際利益及重大貢獻，相互深化了解及信任，才能實現共同繁榮。

　　﻿由於恰逢中美貿易戰，王岐山演講備受關注。他回顧中國改革開放歷程，指出中華民族五千多年來苦難和輝煌相聯繫，但中華民族一直處於人類文明前面。

　　王岐山亦提到中國近年以一帶一路等行動與世界分享中國發展的成果。

　　他稱和平與發展是時代的主題，中國堅持和平發展的道路，並將建設相互尊重、公平正義、和樂共贏的新型國際關係，建設共同繁榮的人類命運共同體。

　　他舉例說中國近年來倡導一帶一路，舉辦首屆進博會，自主採取一系列改革開放措施，就是以實際行動，與世界分享中國發展的成果與機遇。﻿

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