四川山泥傾瀉三死一失蹤

四川敘永縣分水鎮發生嚴重山泥傾瀉，造成至十二人被困，目前已經有十人被救出，其中三人送院期間死亡。搜救行動仍在繼續。事發在九日下午四時二十分，敘永縣分水鎮的敘威高速路一施工處發生山泥傾瀉，三戶農房受衝擊垮塌，十二人被困。事故發生後，正在附近施工約一百名路橋建設工人，帶着十多台裝載機、吊車率先趕赴現場救援。直至搜救人員抵達後，臨時救援的工人才撤離現場。



直至今日，搜救人員先後在瓦礫中救出十人，當中三人送院期間死亡；一人仍在待救援中，另外一人則仍然失蹤。敘永縣長唐杰表示，事發時有小雨，事故發生得很突然。敘永縣政府已經啟動應急預案，縣委書記、縣長及縣公安、消防、安監、醫療等部門也在第一時間趕赴現場，目前已組織挖掘機、鏟車等進行救援。