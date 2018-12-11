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與朋友聚餐突然昏迷　 海基會前董事江丙坤病逝

2018-12-11 列印
　　台灣海基會前董事長江丙坤昨日於台北馬偕醫院病逝，享年八十六歲。上周六江丙坤與朋友於酒店聚餐時突然昏迷，至到昨夜情況突然惡化，院方昨晚在家屬同意下拔喉。江丙坤曾任中國國民黨第一副主席、立法院副院長等，更曾代表台灣與中國進行會談，對兩岸外交貢獻良多。

　　台灣海基會前董事長江丙坤上周六於晶華酒店與朋友聚餐時突然昏迷，事後送院確診主動脈剝離，當晚雖然立刻進行手術暫時穩定病情，但昨晚病情急轉直下，院方在家屬同意下拔喉。

　　江丙坤一九三二年在台灣南投縣草屯鎮溪州里出生，經歷日治時代，後入讀國立臺北大學。之後曾任外貿協會祕書長、國貿局長、立法院副院長等公職，他○八至一二間擔任海基會董事長。

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