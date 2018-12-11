與朋友聚餐突然昏迷　 海基會前董事江丙坤病逝

台灣海基會前董事長江丙坤上周六於晶華酒店與朋友聚餐時突然昏迷，事後送院確診主動脈剝離，當晚雖然立刻進行手術暫時穩定病情，但昨晚病情急轉直下，院方在家屬同意下拔喉。
江丙坤一九三二年在台灣南投縣草屯鎮溪州里出生，經歷日治時代，後入讀國立臺北大學。之後曾任外貿協會祕書長、國貿局長、立法院副院長等公職，他○八至一二間擔任海基會董事長。
一次疏忽，拆散四個家庭！北角長康街昨日發生致命意外，停泊斜路的學校私家小巴疑司機未拉好手掣便下車，在無人駕駛下沿斜路衝一百米，撞的士後，橫越英皇道剷上行人路，導致短短二十秒如打保齡般將多人撞倒及捲入車...
2018-12-11
二○一八從都國際論壇昨天上午在廣州從化區開幕，主題是「改革開放與合作共贏」。國家副主席王歧山致辭，強調強權霸道、零和遊戲沒有出路，只有彼此尊重國際利益及重大貢獻，相互深化了解及信任，才能實現共同繁榮。...
2018-12-11
荷蘭皇室公開皇儲凱瑟琳娜-阿馬利婭公主（Catharina-Amalia）的最新照片，慶祝她十五歲生日。凱瑟琳娜-阿馬利婭是國王威廉-亞歷山大和皇后馬克西馬的長女，將成為荷蘭女皇。 荷蘭在一九八三年立法允許女性繼承皇位，因此威廉-亞歷山大登基後，長女凱瑟琳娜-阿馬利婭即獲封為皇儲，成為荷蘭皇室排名第一順位的皇位繼承人。皇室在Instagram公開這位未來女皇的新照片後，粉絲紛紛留言祝賀。四十七歲的皇后馬克西馬說，女兒將和家人及朋友一起慶祝生日。 凱瑟琳娜-阿馬利婭還有兩名分別為十一歲及十三歲的妹妹。根據這位女皇儲的官方網頁，她的愛好包括騎馬、玩曲棍球和唱歌。 荷蘭憲法規定女...
2018-12-11
畢架山花園為九龍區老牌豪宅，享靜中帶旺之優勢，毗鄰港鐵九龍塘站及大型商場又一城，交通、生活便利。是次與大家走訪的單位為屋苑內罕有的地下複式戶，實用面積約1805方呎，另連289方呎私人花園。 ...
2018-12-11
美國股市步入連續第四個交易日下挫，其中杜指早段曾進一步大跌超過500點，納指和標指亦分別挫逾1%，主因英國盛傳會推遲國會表決脫歐令英鎊急跌，加上歐洲股市疲弱，令投資者入市態度審慎。 美股杜指開市初段下跌約507點或2.08%，報23881點；納指則跌82點或1.18%，報6886點；標普指數亦曾跌29點或1.14%，報2603點。歐洲股市英、法、德股中段亦顯著受壓。至於港股在美國買賣預託證個別發展，騰訊(700)報304.7元，較香港收市跌3.2元；港交所(388)報227.3元，較本港收市升約1.95元；滙控(005)報63.4元，較本港收市跌0.27元。 杜瓊斯...
2018-12-11
利物浦要晉級歐聯十六強已無退路，今晚C組最後一輪作東迎戰榜首的拿玻里非勝不可。幸而，紅軍近期及歐聯主場演出皆有保證，相反拿玻里歐聯客戰成績不濟，難怪主隊鋒將梳頓沙基利豪言今仗勝券在握，直取讓球主客和讓一球「主勝」。 （Now643、香港開電視77、有線602、662台周三凌晨4:00直播） 紅軍今晚大戰拿玻里，必須贏1:0或淨勝兩球才可出線，幸各戰線主場四連勝入十一球只失一球，近十八次歐戰作東也錄得十三勝五和不敗佳績。梳頓沙基利對晉級充滿信心︰「晏菲路主場的打氣聲令我們如虎添翼，而且己隊陣容深厚，今晚定可取得勝利。」 拿玻里作客例腳軟 拿玻里今仗取得一分亦足以晉級，不過歐聯...
2018-12-11
日本優質酒店集團星野集團今年5月在東京大塚開設集團旗下第四個酒店品牌OMO，這家OMO5東京大塚酒店，主打希望住得型格舒適的商務酒店客群及家庭客，甫開業便成為客人的寵兒。 全新的OMO5東京大塚，位處...
2018-12-11
37歲嘅混血名模Rosemary，今年9月牛一最開心嘅就係喜迎B仔Hendrix做生日禮物，以後兩母子可以同日慶祝，double興奮呢！日前下午，無戴bra、真空「飛釘」嘅新手媽媽帶兩個半月大baby...
2018-12-11
北角長康街校巴空車衝下斜路，造成十五人死傷車禍，警方初步調查方向包括司機停車有沒有拉好手掣。本港斜路多，停車更須做足安全措施，保障乘客和途人性命安全。 本港過去亦發生司機離開汽車後，汽車自動衝前倒後的傷人意外，但都不及今次的北角車禍嚴重，主要原因是現場路勢陡斜，車輛容易順勢衝下，而且速度和衝力特強，難以制止，今次就算擦過兩輛的士，都衝勢未已，直至撞向一百米外的建築物才停下。 現場又斜又窄，車輛失控很易鏟上行人路，再加上位於鬧市，行人路上有大批途人，還有不少人駐足路旁攤檔購物，今次傷亡者大部份就是沿線途人。 若非司機當時已經接送完學童下班，車上如有大量小朋友的話，傷亡情況可能...
2018-12-11
巴西騎師蘇兆輝，剛周日策「歡樂之光」贏出香港盃後接受訪問時曾表示，不排除會長期留港發展。昨晨他向傳媒進一步解釋，留港與否目前言之尚早，一來因本身客串期仍有一段日子，而太太臨盆在即，家中將再添一位新成員，所以令他需要更多時間考慮。蘇兆輝估計自己要待客串期臨近三月十七日爭打吡屆滿時，才會有決定。 馬場浮世繪
2018-12-11