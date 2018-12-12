﻿台麵包師：身為中國人我驕傲﻿

台灣著名麵包師傅吳寶春的在內地首家麵包店將於下周二進駐上海，面對部份內地網友質疑其「台獨」身份，吳寶春昨發表聲明，強調「身為中國人，是我的驕傲」，引起台灣爭議，連台灣的總統蔡英文都表明，事情很嚴重。



吳寶春在內地首家麵包店預計十八日舉行開幕式，但內地媒體翻出多年前他曾說，「大陸市場雖有十三億，但全世界有七十多億，不會把眼光只看在大陸」，不少內地網友評論時將其形容為「台獨麵包」，並留下不少酸言酸語。



吳寶春周一傍晚發出聲明，表示「我是吳寶春，一個生於中國台灣的麵包師，台灣，是養育我的土地。身為中國人，是我的驕傲，『兩岸一家親』是我堅持不變的態度。」不過言論轉過頭就在台灣引起爭議，台灣的總統蔡英文指，事情很嚴重，但不會苛責吳寶春本人，又指台灣現在面臨大陸以政治來扭曲經濟跟貿易活動的現象。



