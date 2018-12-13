  • 2018年12月13日 星期四
  • 14º
  • 75%
熱門： 華為孟晚舟北角車禍沙中線法國恐襲

日報新聞 > 中國

馬雲：中美未來20年關係複雜 指貿易逆差有利美國

2018-12-13 列印
　　阿里巴巴董事局主席馬雲在香港出席一帶一路論壇表示，中美之間的複雜關係，未來二十年都不會改變，也要做好思想準備未來二十年雙方會「死掐」。即使貿易戰過去，中美關係仍會有問題，並非一天可以解決，但相信每次挑戰都令中國更強大。

　　馬雲在論壇表示，從美國大選已有預感中美會有摩擦，「貿易不是問題，中美之間有問題」。他認為，貿易逆差對美國是好事，很多事情看起來壞，其實不那麼壞。形容美國現今經濟及就業良好，都與貿易逆差有關。

　　馬雲續指，阿里巴巴作為一家貿易公司，應該要思考如何為中美雙方創造獨特的價值，包括協助美國中小企及農民，將貨物賣出去，同時幫助中國中小企，以及做好一帶一路建設，只有創造價值，才能生存。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd