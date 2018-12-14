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瘋狂大媽闖小學飯堂 搶白飯帶走餵豬

2018-12-14 列印
■大媽明目張膽地進入小學食堂搶白飯。網上圖片
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　　湖南有小學午飯時間有校外人提着水桶闖入學生飯堂，並搶奪學生們的白飯帶回家餵豬餵雞，校方目前已下令禁止校外人進入學校。

　　網傳一段湖南邵陽一間小學的短片，小學生在午飯時間到飯堂吃飯，期間有兩名大媽提着桶出現，並將飯堂放置好的白飯，統統倒到自己的桶內，又或是直接徒手搶飯，相當猖狂。小學生們只能在旁眼白白地看着大媽們拿走他們的午餐。

　　有學生家長向校方反應情況，認為學校要負責，避免校外人闖入學校搶飯，令學校環境變差。校方經調查後，發現闖入學校飯堂搶飯的有部分人為學生家長，亦有些是當地居民。

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