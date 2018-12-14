三初中生毆斃同學 家長拉橫額：還我孩子命來

河南省柘城縣一間學校周一（十日）發生學生暴力事件，三名初中學生圍毆一名同學，先動手的劉姓學生打人後突然倒地猝死。隨後其家長到學校門口拉橫額幅「維權」，標語是「還我孩子命來！」，警方已介入調查。



據網民爆料，本月十日在河南省學校發生一宗校園欺凌，三名初中學生圍毆一名較矮小的同學，包括猝死者在內的三名學生，把一個矮小的同學圍在門背後的角落盤問，隨後揪住其頭髮群起圍毆，被打者反擊，但寡不敵眾被打倒在地，隨後站起與三人理論。這時，先動手打人的劉同學卻突然身子一軟、步履踉蹌的退了幾步後倒在地上。由畫面可見，劉同學倒地前並沒有與他人有任何接觸。劉同學死後，其家長和親戚到學校門口拉橫幅「維權」：「冤！還我孩子命來！血還！」。







