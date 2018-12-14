九歲童拒做功課出走被困窗台

在美國東北部新英格蘭地區以至加拿大東部一些區域，有十多人周三聲稱見到一個巨型火球橫越上空。當局已展開調查，暫時未能確定那是甚麼。 美國流星協會證實，康涅狄格州、緬因州、新罕布什爾州和加拿大新不倫瑞克省都有人報告，聲稱見到這個奇景。 據悉，火球出現的時間是美加東岸周三午夜。由於已是深宵時份，許多人都已上牀睡覺，否則可能會有更多人能有幸親眼見到這奇景。其中一名目擊者比姆說，那個火球好像一枝移動緩慢的蠟蠋。 美國國家氣象局氣象專家勒格羅表示，那個火球發出強光，照亮了整個夜空。 以往亦曾有民眾目擊神秘的火球飛越天空，在本年八月份同一日裡，俄羅斯西伯利亞西部及澳洲維多利亞省吉普斯蘭都...

2018-12-14