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九歲童拒做功課出走被困窗台

2018-12-14 列印
　　山東省臨沂周一（十一日）一名小男童因為拒絕做功課，竟被發現走到十九樓的冷氣窗台上，而且蹲着發抖，嚇得民眾趕緊報警。

　　本周一早上八點多，臨沂蘭山一小區十九樓的住戶發現，自家冷氣窗台上蹲着一個小男孩，已經凍得發抖。他趕緊報警，隨後消防員趕到將孩子救下。據了解，該九歲男童由住在二十樓的姑媽照顧，由於不想做功課，才會異想天開在二十樓的陽台紗窗上挖洞逃跑，因而受困在十九樓的冷氣窗台上，男童姑姑表示，因男童的父母在外地工作，將男童託付給她，但自己個性較急，對孩子的管教較嚴格才會導致這場驚險一幕。

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