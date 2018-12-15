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內地經濟數據欠佳 多項產業增長放緩

2018-12-15 列印
　　中國國家統計局昨局公佈了多項十一月經濟數據，數據顯示內地十一月多項經濟增長放緩，不止工業、消費增長齊齊放緩，連電信、通訊等亦有下跌，而滬深兩市成交也有減少。

　　根據數據所顯示，中國十一月的社會消費品零售總額按年增長八點一百分比，預期八點八百分比，前值八點六百分比；而中國十一月規模以上工業增加值按年增長五點四百分比，預期五點九百分比，前值五點九百分比。十一月的城鎮調查失業率為百分之四點八。

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