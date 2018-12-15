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怪漢肺炎趨惡化 自爆喜聞臭襪

2018-12-15 列印
　　建漳州一所醫院接收了一名三十八歲的彭姓男病人，病人的症狀是咳嗽及胸悶。從醫院的X光片影像診斷是患上肺炎，但是經過一個星期的治療後，該男子的病情不但沒有好轉，並且有惡化的症狀，醫院對該男子進行肺部穿刺檢查，確診該男子是肺部受真菌感染。直至醫生與該男病人溝通後，發現他有喜歡聞臭襪的怪癖！

　　據報，該男子身體狀況不錯，惟最近經常熬夜，加上每天照顧嬰兒，導致免疫力下降，而他有一個陋習，他習慣刻意聞自己的臭襪子，所以有可能是這個壞習慣導致了自己的肺部感染真菌，在前期治療階段導致了病情加重。

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