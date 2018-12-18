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加駐華大使 獲准探望被扣加國公民

2018-12-18 列印
　　加拿大外交部表示，該國駐中國大使麥家廉（John McCallum）昨天獲准探望日前遭中國拘捕的加拿大公民史佩弗（Michael Spavor）。

　　麥家廉於本月十四日，獲准探望同樣遭北京羈柙的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig），當時康明凱已被捕六日。

　　康明凱現任國際危機組織（International Crisis Group）東北亞資深顧問，他和史佩弗均被中國以威脅國家安全為由逮捕。

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