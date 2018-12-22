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﻿中國擬聖誕前再購200萬噸美大豆

2018-12-22 列印
　　路透社引述兩名消息人士報道，中國計劃在聖誕節前進行第三輪美國大豆採購，再購買超過兩百萬噸美國大豆，將會是國家主席習近平與美國總統特朗普月初在阿根廷會談後，中國近期第三輪購買大豆行動，亦令今個月美國出口到中國的大豆數目，增至超過五百萬噸。

　　美國總統特朗普和中國國家主席習近平於十二月一日會晤，雙方決定貿易戰休戰九十天，期間兩國將進行談判以解決貿易爭端。此後，中國在停止購買美國大豆六個月後，恢復採購。然而，美國大豆期貨價格近期不斷下跌，因為到目前為止中國的購買量微不足道。美國去年向中國輸出大豆數目，佔總量近六成。
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