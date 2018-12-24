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袁木舉殯百人送行 江澤民李鵬致送花圈

2018-12-24 列印
　　一九八九年六四事件期間擔任國務院發言人的袁木，本月十三日在北京去世，終年九十一歲。袁木的告別儀式今天上午在八寶山革命公墓舉行，官方評價他是「久經考驗的忠誠的共產主義戰士」，江澤民、李鵬、胡錦濤、李克強等大批退休和現任中央領導人致送花圈。

　　有上百人昨天上午在八寶山革命公墓現場為袁木送行，致送花圈的包括李克強、韓正、王岐山、汪洋、胡錦濤、江澤民、朱鎔基、吳官正、李長春、俞正聲、劉雲山等中央領導人和元老。未能確定國家主席習近平是否送花圈。

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