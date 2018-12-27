亂駕巴士撞途人八死22傷 福建持刀狂徒被捕

前日下午，福建龍岩一歹徒持刀劫持公共巴士，狂奔二點三公里，沿途衝撞街道行人和車輛，現場慘不忍睹，路人倒在血泊中，至少造成八人死亡，包括一名警察，二十二人受傷，其中一人垂危。



歹徒已被拘捕，警方稱他與當地居委會幹部有矛盾，持刀殺人再劫持巴士撞人。



據內地傳媒報道，有目擊事件的路邊店家描述指，「歹徒劫持了巴士，從很遠的地方就一路『連環撞』過來了」。有涉事巴士公司的職員指，當時巴士司機在車上被歹徒刺傷後，隨即打開車門讓所有乘客下車。司機其後亦緊急下車，沒想到歹徒竟駕駛巴士在鬧市橫衝直撞。



龍岩警方當晚公佈，疑犯邱某，四十九歲，當地人，無業人員。因與當地居委會幹部有積怨，居委會幹部到其家中，為其父拍照辦理優撫證，產生矛盾，疑犯持刀殺人，而後劫持巴士撞人。



