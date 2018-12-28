無知婦信捱打可養生 遭打256次慘變失明

世上的自然療法無奇不有，但黑龍江一名女子竟相信「捱打可以養生」，一年半內頭部就被二百五十六次，平均每周被打兩至三次，每次一小時，最終雙眼慘被打致失明。女子事後報警求助並向養生館索償，不過對方負責人早已離去。



該女子一年半前去哈爾濱一間養生館「養生」，然而對方向她指只要「捱打可以養生」打眼睛，打頭部，打全身各處。女士深信不疑，每周都前往養生館兩至三次，每次捱打約一小時，主要集中在頭部。



結果女子有日右眼看不到，但對方仍然指「打着打着就能康復」，最終連左眼都出現問題。此時，女子才發現有疑去醫院求診，最終鑑定為九級傷殘。



專家指出，胡亂拍打損傷不僅會加重腎臟負擔，如果拍打太用力，還會傷及一些離體表比較淺的器官，後果可大可小。







