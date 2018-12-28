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抵台集體失蹤案 越南團三人被捕

2018-12-28 列印
　　日前台灣交通部觀光局證實接到旅行社通報，指有越南旅行團共一五十二人失蹤，懷疑是偷渡，台灣的移民署前日分別在嘉義、彰化及新竹等地拘捕其中三人。

　　日前有越南旅行團於本月一行一百五十三人訪台，當中竟有一五十二人人趁機逃走，造成歷來最大宗遊行逃走事件。台灣民署及警政署成立聯合專案組調查，並全力動員查緝脫團越南在臺旅客行蹤。

　　台灣移民署指於前日（二十六）日分別在嘉義縣、彰化縣、新竹縣等地，查獲三名越南籍脫團旅客並將他們送往高雄地檢署，依違反人口販運防制法、入出國及移民法及就業服務法調查。當局還表示，會通知越南出入境管理局合作展開調查。

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