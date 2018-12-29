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中美貿戰談判前夕　華准美國大米入口

2018-12-29 列印
　　中國海關總署官網昨日公告，允許美國大米輸華，即日生效。中國海關總署官網昨日發公告指，根據中國相關法律法規，以及中美雙方簽署的關於美國大米輸華植物衞生要求議定書，即日起允許美國大米進口中國，而美國輸華大米必須符合《進口美國大米檢驗檢疫要求》。當中包括植物檢疫要求、包裝要求等，美國輸華大米不得帶有土壤，不得混有稻殼、糠及其他植物殘體。

　　明年一月中美將會就貿易戰舉行談判，在談判前夕，中方宣佈輸入美國大米，有意見指是釋出善意，而這亦是中國首次進口美國大米。



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