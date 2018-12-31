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內地多省市持續寒冷 破12月最低氣溫紀錄

2018-12-31 列印
　　內地天氣持續寒冷，中央氣象台繼續發佈寒潮及暴雪黃色預警。中央氣象台指，氣溫低至冰點的省市已經擴展到廣西北部、湖南南部一帶，貴州、重慶、廣西、湖南多地突破有紀錄以來十二月的最低氣溫。而湖南部份地區鐵路路段更因暴雪而延誤。

　　廣州昨早八時錄得六點五度，廣西南寧只得三點八度。四川、重慶、雲南、廣西等十多個省市都有雪，而湖南中北部、湖北東南部等地部份地區降雪量達到暴雪級別。湖南旅遊熱點張家界全市都降暴雪（見圖），其中永定城區和慈利城區積雪都高達十一厘米，桑植城區更高達十二厘米，當地部份地區鐵路路軌被積雪覆蓋，多班途徑湖南境內的高鐵和列車都有延誤，鐵路部門正在加緊清理路軌積雪。

　　中央氣象台預計，南方大部份地區氣溫星期二起開始逐步回升。

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