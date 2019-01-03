黑龍江再爆發豬瘟 逾3700豬隻死亡

國家主席習近平昨早在北京人民大會堂舉行的《告台灣同胞書》發表四十周年紀念大會致辭，他表示中國始終把解決台灣問題、實現國家統一視為歷史任務；他指「中國人不打中國人」，但又不承諾放棄使用武力。台灣的總統蔡英文昨下午回應，直指台灣絕對不會接受一國兩制。 習近平表示，台灣是中國的一部份，兩岸同屬一個中國的歷史及法理依據，任何人和任何勢力都無法改變。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實亦從未改變。他又指出，統一是歷史大勢和「正道」，而「台獨」是歷史逆流和「絕路」，堅持寄希望於台灣人民的方針，並一如既往的尊重、關愛、團結和依靠「台灣同胞」；而...

2019-01-03