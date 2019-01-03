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黑龍江再爆發豬瘟 逾3700豬隻死亡

2019-01-03 列印
　　內地再度爆發非洲豬瘟，是次瘟情發生於黑龍江省綏化市。農業農村部元旦日接報，指明水縣有一個養殖場發生疫情，飼養的七萬三千隻豬，共有四千六百八十六隻染病，當中有三千七百六十六頭死亡。

　　農業農村部派出督導組到涉事豬場，並啟動應急回應機制，緊急進行封鎖、撲殺及進行無害化處理和消毒等措施。

　　同時禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，亦禁止生豬運入封鎖區。

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