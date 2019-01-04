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回應兩加人被扣 首席大檢察官：仍在查

2019-01-04 列印
　　針對兩位加拿大公民在中國被拘留，最高人民檢察院檢察長、首席大檢察官張軍表示，按照中國法律，他們處於被調查階段。

　　國務院新聞辦公室昨早舉行新聞發佈會，由最高人民檢察院檢察長張軍，副檢察長童建明介紹最高人民檢察院改革內設機構，全面履行法律監督職能有關情況。

　　有記者提及關於被拘留的兩位加拿大公民康明凱和邁克爾，問中國政府何時會正式起訴兩人。

  張軍回應指出，這兩個案件媒體上都有很多報道，受國內外關注，他強調將會按照中國的法律，指兩加國公民仍處在被調查階段，而在辦理這個案件過程當中，都會嚴格按照法律規定的程序。

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