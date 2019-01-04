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台深綠人士聯署 促蔡英文棄連任

2019-01-04 列印
　　在台灣，總統府資政吳澧培、前總統府資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、前中研院院長李遠哲四人發公開信，要求總統蔡英文放棄連任，交出行政權並退居二線。蔡英文回應，總統應該為台灣人民而奮鬥，不是為自己的權位。「誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了。」

　　總統府發言人黃重諺轉述蔡英文的看法指出，總統應該為台灣人民而奮鬥，不是為自己的權位。當中國把一國兩制端到台灣的大門口、要強逼台灣人吞下去時，如何守住台灣主權、守住民主生活方式，讓全世界看見台灣人民的意志與堅持，才是當前台灣最嚴肅的課題，「也是我做一個民選總統責無旁貸的責任」。

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