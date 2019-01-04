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金門檢漂浮豬屍 證帶非洲豬瘟病毒

2019-01-04 列印
台灣農委會昨天指，去年底漂至金門的死豬檢體非洲豬瘟檢驗結果出爐，顯示為陽性。當局證實死豬由大陸漂至金門，當局將會對金門當地一點一萬隻豬做疫情訪視，以早一步掌控疫情。

  上年十二月三十一日有一隻死豬漂至金門，在金沙鎮田埔岸際沙灘被發現，引發關注。農委會家畜衛生試驗所所長邱垂章表示，金門縣動植物防疫所前天中午將死豬檢體送抵家衛所，昨天結果出爐為陽性。

  農委會防檢局組長徐榮彬說，由於難以確認這隻死豬是從大陸漂海到金門，或是金門當地飼養的家畜，防檢局會請金門縣動植物防疫所今天起展開檢疫訪視。金門縣政府前天上午已經先對死豬周邊的一個養豬場進行檢疫訪視，共養一百九十隻豬，其中種豬十八隻、肉豬一百七十二隻，全部正常。

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