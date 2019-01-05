豬製品禁攜本島兩周 ﻿金門海邊再現死豬﻿

台灣金門上月底發現的死豬樣本，日前證實帶有非洲豬瘟病毒，台灣當局宣佈即日起暫停金門豬肉製品運至台灣本島兩星期，旅客亦不可攜帶相關產品。另外，金門昨晨再發現一隻死豬，估計是由大陸漂浮過來。



台灣海巡署昨日表示，上午八時四十分海巡人員接報，在金門的烏坵鄉小坵島海灘發現一隻死豬，由於小坵島上沒有養豬場，當局相信是在內地漂浮上岸，已封鎖現場。



台灣總統蔡英文亦到金門機場和碼頭視察防疫措施。蔡英文指，面對非洲豬瘟疫情要如臨大敵，如果有任何破口都難以承擔，因此要作最壞打算。



行政院長賴清德主持跨部門會議，質疑福建九龍江一帶並不是中國官方通報的非洲豬瘟疫區，如今小坵島亦發現豬屍，除了顯示內地疫情持續擴散及疏於管理外，還有向世界動物衛生組織（OIE）隱瞞疫情嫌疑。



