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商務部：美貿易代表下周訪華

2019-01-05 列印
　　中美貿易戰有望平息？商務部新聞發言人昨日確認，美國代表將於下周一訪華。另一方面，美國總統特朗普在Twitter指，美國在目前舉行的貿易談判中做得很好。

　　有消息稱，美方代表團將於一月初訪華進行經貿磋商。商務部新聞發言人確認，美國副貿易代表格里什將於一月七日至八日率領美方工作組訪華，與中方工作組就落實兩國元首阿根廷會晤重要共識，進行積極和建設性討論。

　　同時，特朗普（見圖）在Twitter指，「美國財政部向中國及其他不公平對待美國的國家，收徵數十億美元的關稅。」

  又指「我們在目前舉行的各種貿易談判中做得很好。而在某程度上，這是必須要完成的」。

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