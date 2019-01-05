商務部：美貿易代表下周訪華

以電動平衡車及共享滑板車著稱的Segway，推出了旗下首款自動送貨機械人Loomo Delivery，這是一款使用自駕功能和人工智能技術的送貨載具，渾圓的外形有如一個裝上輪子的小型電冰箱。 這款送貨機械人具有多種功能，以確保將包裹或薄餅等安全送到預定的接收者。它不但可以在人滿為患之中繞過室內障礙物，並且可以在建築物內搭乘電梯。 且Loomo Delivery可通過鏡頭作專門的演算法，以助導航，並且避免碰撞到牆壁。加上其頂部設有一個觸控屏幕，可以和取貨者互動。 Segway的母公司Ninebot希望，這款產品未來可以協助辦公大樓或是大型商場中的送貨作業。Segway同時推出了...

2019-01-05