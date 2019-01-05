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﻿內地拘13加國公民 司法部：依法進行

2019-01-05 列印
　　加拿大外交部表示，自從華為副董事長孟晚舟上月初在溫哥華被捕後，至今有十三名加拿大公民在中國被捕，其中八人已獲釋。北京外交部問及另外三名被捕加拿大人身份時，回應指昨早司法部已交代有關情況，並無詳細情況提供，重申中國是法治國家，依法維護在華公民安全利益及合法權益。

　　司法部副部長劉振宇昨早表示，中國是法治國家，在這個問題的處理上，都是依法進行，同時會在處理過程中依法保護當事人的合法權利。但他未有證實被捕及獲釋的人數。
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