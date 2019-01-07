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民進黨黨主席補選 卓榮泰當選主席

2019-01-07 列印
　　台灣的民進黨昨日進行黨主席補選，由和台灣總統蔡英文關係較好的，前行政院秘書長卓榮泰得票逾七成，擊敗對手當選，成為民進黨新主席。該次選舉，被視為黨內支持，與反對蔡英文的對決。當選的卓榮泰獲中生代黨員支持，上月底辭去秘書長宣佈參選。他以百分之七十二點六的得票率勝出當選，受到黨內各派系支持。前日下午卓榮泰接受電台專訪，再次向黨員致歉，並坦言敗選是因為改革腳步太快、未做好溝通。

　　另一個參選人是台灣民意基金會董事長游盈隆，他在陳水扁總統任內擔任陸委會副主委，他的得票率為百分之二十七點四。他獲前總統陳水扁「扁系」的「扁聯會」、「一邊一國連線」支持，競選期間亦曾拜訪陳水扁。他聲援總統府資政吳澧培等四大長老，早前發公開信要求蔡英文勿參選連任。

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