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掀開女同事外套 多手男賠八萬

2019-01-07 列印
　　一六年台灣一名女子指參與公司尾禡晚宴時，席間敬酒途中，遭同事俞男當眾掀開她的牛仔外套，使得她貼身衣物曝光。其後多日失眠甚至罹患抑鬱症，請求俞男賠償新台幣二十萬元並登報道歉。俞男辯稱，因當天酒醉，對女子指控的掀衣行為不復記憶，否認性騷擾。

　　士林地方法院的判決指出，俞姓男子所為顯然逾越職場同事間正常人際往來互動的分際，造成使人感受冒犯的情境，女子依性騷擾防治法規定求償，於法有據，判俞男賠償女子精神慰撫金八萬元新台幣，但無登報道歉必要，全案仍可上訴。

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