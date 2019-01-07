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今年首場日偏食 山東天津抬頭就見

2019-01-07 列印
　　今年首場日偏食天文奇觀，在內地東北、華北及華東等地地區上演，包括山東、天津、遼寧大連，及北京大部份地區市民只要仰首，就能看到。這場日偏食昨日早上七時三十四分開始，日出時會看到太陽的上方缺了一個小口。隨着太陽逐漸升高，缺口也將逐漸變大。到八時三十四分，左上缺口差不多能遮掉太陽直徑的三分之一。再之後月亮將從左邊逐漸離開日面，九時四十一分太陽將完全復圓。日偏食指的是在地球上的某些地方可以看到月球從一側擋住部分太陽光，太陽邊角缺了一個口子，被戲稱為「天狗食日」。



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