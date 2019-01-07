今年首場日偏食 山東天津抬頭就見

香港賽馬會於上周公佈將會在今年三月二十三日與從化區政府合作，在從化馬場舉辦首項純演示性速度馬術比賽，讓內地民眾體驗香港的世界級賽馬運動，對於中國馬迷來說，當然是一大喜訊，畢竟他們將會首次在中國近距離接觸一眾香港冠軍騎練如告東尼、大摩、韋達及莫雷拉等的風采。 隨着從化馬場的落成及運行，配合廣州從化市本身擁有的天然美景和優質溫泉，馬會希望能將該區發展成為國家及國際旅遊勝地。 雖然今次賽事不會接受投注，不過參加比賽的模式與制度將與香港賽馬的機制一樣，如果騎師在賽事中犯錯，也會受到競賽小組的懲罰。參加馬主也會得到與香港賽事一樣的獎金，練馬師及騎師獲得的成績亦會計算在現有的排行榜上，...

2019-01-07