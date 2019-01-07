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他信英祿現身梅州 回鄉探親祭祖　

2019-01-07 列印
　　流亡海外的泰國前總理他信及英祿兩兄妹，前日上午突然現身廣東梅州豐順探親及祭祖。泰國傳媒報道，他信及英祿兩兄妹回到家鄉豐順縣塔下村探親及祭祖，受到鄉親們的熱烈歡迎，塔下村邱氏宗祠前舞獅，彩旗飄揚，鞭炮齊鳴，鼓樂喧天，一片歡樂熱鬧的場面。他信和英祿兩兄妹與宗親們歡聚一堂。 他信及英祿都是第四代泰國華裔，祖籍廣東省梅州市豐順縣塔下村，為客家人後裔。他信、英祿二人也曾於二○○五年，和二○一四年回到梅州尋根。

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