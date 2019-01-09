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中美貿談結束有笑容

2019-01-09 列印
　　中美為期兩日副部長級貿易磋商，昨日結束。《華爾街日報》駐華首席經濟記者魏玲靈，在Twitter發佈了首日中美貿易談判會場的相片，相中可見國務院副總理劉鶴站在會談桌前，面露笑容。《華爾街日報》引述知情人士指，劉鶴的出席反映中央高度重視今次會議，但不知道在會上討論了甚麼議題。

　　在北京外交部發言人陸慷證實，副總理劉鶴列席首日的會議，陸慷說，劉鶴作為中美經貿磋商中方的牽頭人，看望雙方的磋商代表，亦是情理之中。他說，雙方會在結束後，對外公佈更為具體的信息。而國家農業農村部宣佈，農業轉基因生物安全證書批准清單，最新批准美國產耐除草劑大豆等五種基因改造農產品，至到二○二一年。有意見指此舉是向美國釋放善意。



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