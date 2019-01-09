在北京外交部發言人陸慷證實，副總理劉鶴列席首日的會議，陸慷說，劉鶴作為中美經貿磋商中方的牽頭人，看望雙方的磋商代表，亦是情理之中。他說，雙方會在結束後，對外公佈更為具體的信息。而國家農業農村部宣佈，農業轉基因生物安全證書批准清單，最新批准美國產耐除草劑大豆等五種基因改造農產品，至到二○二一年。有意見指此舉是向美國釋放善意。
中美貿談結束有笑容
在北京外交部發言人陸慷證實，副總理劉鶴列席首日的會議，陸慷說，劉鶴作為中美經貿磋商中方的牽頭人，看望雙方的磋商代表，亦是情理之中。他說，雙方會在結束後，對外公佈更為具體的信息。而國家農業農村部宣佈，農業轉基因生物安全證書批准清單，最新批准美國產耐除草劑大豆等五種基因改造農產品，至到二○二一年。有意見指此舉是向美國釋放善意。
船員炸飛 一死兩失蹤油輪勁爆沖天火
寧靜的南丫島昨早發生油輪大爆炸，三次巨響傳遍小島。目擊者指，事發前油輪從一艘油躉補給燃油，期間油輪多次爆炸，冒出濃濃黑煙，兩船船員跳海逃生，有人墮海，一名越南船員當場死亡，另七人受傷，還有兩名船員失蹤...
2019-01-09
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就美朝首腦會談磋商 金正恩訪華北京慶生
中國與北韓官方同時宣佈，北韓領袖金正恩前日起訪華四天。中共中央對外聯絡部新聞發言人表示，金正恩是應中共中央總書記兼國家主席習近平邀請，於一月七日至十日對中國進行訪問。消息指，金正恩昨下午抵達人民大會堂...
2019-01-09
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擬親身前往南部邊區視察 特朗普堅持必須建圍牆
美國總統特朗普堅持要在美墨邊界沿線興建圍牆而引起的撥款爭拗仍未有解決跡象，聯邦政府局部停擺踏入第十八天之際，特朗普於美國東岸周二晚上黃金時間發表全國電視演說，預料到時會再次講述美國南部邊境所出現的危機，並會重申有必要興建圍牆，堵截非法入境者。 特朗普計劃在周四到南部邊境視察，以展現其要築牆的決心。副總統彭斯透露，白宮法律顧問正研究總統宣佈國家進入緊急狀態，以徵用國防開支興建邊境圍牆的合法性與可行性。不過民主黨表明，不會向特朗普屈服。 白宮發言人桑德斯在Twitter上宣佈，發表完演說後，特朗普周四會親自前往南部邊區視察。桑德斯沒有披露詳情，不知道特朗普會在甚麼地區出現，但此...
2019-01-09
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兩廳間隔分明 龍華花園清幽雅靜自成一隅
大坑的龍華花園坐落於大坑徑，位置自成一隅，不少單位可享有清幽碧綠山景，就如是次為大家介紹的放盤，實用面積約700方呎，設3房1套間隔，兩廳涇渭分明，而客廳能夠欣賞如翡翠般嫩綠山景。 樓齡約32...
2019-01-08
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恒指三日累漲811點 中美談判有進展 杜指升222點
中美經過兩日的經貿會談，透出正面訊息，投資市場信心回穩，美股杜指開市大升280報23811點，納指亦升76點報6900點。投資市場密切注視中美經貿會談進展，雙方都透出正面訊息。特朗普亦在Twitter...
2019-01-09
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亞洲盃霸者登場 東洋刀動「土」
日本教練森保一志矢重奪亞洲盃，今晚F組首戰在阿聯酋阿布扎比對魚腩土庫曼，肯定不會留手。該隊今屆改用一班富朝氣和活力的新生代國腳如南野拓實、堂安律掛帥，友賽五戰不敗證明效果理想，藍武士今仗料可輕鬆大捷，捧讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now670台、FOX+今晚7:00直播） 首次帶領日本參加大賽的森保一，僅保留九名去夏世界盃大軍成員，香川真司、岡崎慎司等名將紛紛落選，取而代之是一班正在冒起的新生代，包括日本新男神南野拓實、還有鋒將堂安律、中島翔哉、佐佐木翔及富安健洋等。當中效力奧地利班霸薩爾斯堡的廿三歲前鋒南野拓實，今季歐霸分組賽累積入四球表現出眾，今屆肩負起球隊入球...
2019-01-09
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親源野賞藝術
藝術到家和香港觀鳥會，再度在大生圍村合辦《源野藝術節》，公眾可趁着親近「源野」的時候，接觸環境藝術，感受藝術與自然結合的魅力。今屆以「落塘」為主題，比往年加強互動性和多元化，更加好玩，藝術愛好者不妨約...
2019-01-09
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許志安全男班外遊滑雪 Sammi唔怕老公曳曳 夫婦講「信」字
鄭秀文（Sammi）、何林恬兒、周汶錡、徐濠縈、何超蓮、倪晨曦、上山詩鈉女兒Hilary和黃偉文等，昨晚出席時尚品牌春夏系列酒會。Sammi提到老公許志安到了外地全男班滑雪，唔怕會「有事」，並表示夫婦...
2019-01-09
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社論——禁絕野蠻乘客 讓車長安全開車
去年二月一部雙層九巴在大埔公路翻車，造成十九人死亡、六十多人受傷。政府成立由法官領導的巴士服務獨立檢討委員會，昨天公佈檢討報告內容，其中一項建議，是立法禁止向車長作出恐嚇、辱罵或侮辱的言行。現今社會戾氣有增無減，此議正合時宜，既保障司機專心駕駛，減少受干擾而出事，也阻止乘客橫蠻無理，變成車禍肇因之一。 從警方調查得知，九巴翻車之前，有乘客不滿巴士稍遲開出，出言責罵司機。類似乘客與司機發生糾紛而招至車禍的個案，中外皆有；早前內地有一女乘客不滿巴士飛站，與司機理論，雙方先口角，繼而互相拍打，結果巴士失控，飛墮橋底，該女乘客、司機和多人死亡，成為大新聞。 生活緊張，不少人為趕時間...
2019-01-09
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頭號目標——福威勝上仗水準高
一再指出，十一月廿一日谷草C欄夜賽，在一場大雨之後，由第五場開始偏差變成大利內欄，甚至連二疊都極不利。事隔月餘，再看看當晚下半場走二三疊落敗的馬，單是196場次便有「悅目星光」、「小島怡情」和「寶正寶」之後贏馬補中；197場次亦有「合拍威龍」和「邊個邊個」之後取勝，剩下來最有跟進價值的，必是今期主角「福威勝」。 第七場三班一六五○米。其實「福威勝」早於上仗角逐197場次三班一六五○米之前，在135場次已曾在同程上名，當時是在受困了半條直路之下追回第二，以個多身位負於升上二班後仍取得一殿一第五的「軍民歡」，換言之，早已證明在三班跑此程極具競爭力。 上仗，「福威勝」在197場次...
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