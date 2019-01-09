  • 2019年1月9日 星期三
  • 18º
  • 83%
熱門： 勒斃病妻運油輪地震劉德華大球場

日報新聞 > 中國

前校工疑報復斬傷20小學生

2019-01-09 列印
　　北京昨發生斬人血案，西城區宣師一附小有二十名小學生被斬，其中三人重傷。內地傳媒報道，昨天上午十一時十七分左右，北京市宣武師範學校附屬第一小學校內發生一宗男子傷害孩子案件。初步了解，共二十個孩子受傷，均已送到醫院救治，其中三人傷勢較重，目前無生命危險，疑犯已被當場制服。​​​​

　　北京電視台《法治進行時》官方微博稱，事發上午十一時，有學生被送進附近醫院的重症監護室。當時學生們正在上體育課。大批學生家長到學校及醫院了解情況。

　　網上流傳多張聊天截圖，指血案可能是一名被辭退的校工所為。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd