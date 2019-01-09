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千人送別 前駐英大使柯華

2019-01-09 列印
　　前中國駐英國大使柯華今年一月一日晚上在北京病逝，享年一百零四歲，告別儀式昨天上午在八寶山革命公墓大禮堂舉行，上千人為他送行，國家主席習近平、總理李克強等中央領導人致送花圈。由官方審定的「柯華同志生平」，評價他是「久經考驗的忠誠的共產主義戰士」，為香港順利回歸祖中國作出了重要貢獻。

　　據報現場有上千人到八寶山送柯華最後一程，不少來自外交部和港澳辦。





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