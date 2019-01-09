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台匪搶完銀行 去聽五月天演唱會

2019-01-09 列印
　　台灣台中沙鹿元大銀行發生搶劫案，匪徒奪去二十萬台幣（約五萬港元）後，當晚竟然去聽五月天演唱會，最終被途人發現舉報，警方事後在旅館將他拘捕。事發在本月四日，四十四歲的蔡男手持利刀到沙鹿元大銀行搶劫，事後他徒步逃離現場。警方經追查後，當晚在西屯區一家汽車旅館將他拘捕。據悉，警方到場時，蔡男異常冷靜，供稱自己患精神病，不知道自己下午曾去搶劫，只記得自己晚上去聽五月天演唱會，但因覺得現場很多人盯着他，身心感到不快，演唱會還沒結束就匆匆離場。警方在現場起出十八點二萬元贓款（約四點七萬港元），隨即將他拘捕。

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