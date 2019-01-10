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金正恩參觀北京同仁堂 為發展北韓藥材業取經

2019-01-10 列印
　　北韓領袖金正恩已結束訪華行程，乘坐專列啟程回國。消息指，金正恩曾參觀北京同仁堂藥廠，他與國家主席習近平中午共進午餐後，乘坐專車前往北京站，已返回平壤。金正恩昨早前往亦莊的北京經濟技術開發區，參觀同仁堂的藥材工廠，似是為了發展北韓藥材產業而特地前往「取經」。韓聯社報道，車隊早上八時五十分左右離開釣魚台國賓館，行經長安街和建國門外大街向東前去，還有約六輛巴士及救護車隨行，公安則在北京東部實施交通管制。報道又指，藥廠還掛起橫幅，似乎是為了準備與金正恩合影，現場出動數百名警力嚴陣以待。金正恩在參觀二十到三十分鐘後便離開藥廠。

　　金正恩是應習近平邀請，本月七日至十日對中國進行訪問。韓聯社報道，金正恩前日下午在人民大會堂與習近平交談大約一小時。當日傍晚，金正恩與夫人李雪主出席習近平夫婦舉行的歡迎晚宴。有指當天是金正恩的生日，中方可能設宴為金正恩慶生。　

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